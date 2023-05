Kaum Krawalle, wenige Festnahmen Berliner Polizei spricht von friedlichstem 1. Mai seit 1987

Es gab Rangeleien in Kreuzberg, aber keine schweren Auseinandersetzungen: Die traditionellen Demos zum 1. Mai sind in Berlin ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Unmut gibt es über eine Polizeiaktion am Kottbusser Tor.