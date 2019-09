Auf A10 bei Berlin Polizei tötete mutmaßlichen Mörder mit fünf Schüssen

Bei einem vor gut zwei Wochen an der Autobahn 10 von Polizisten erschossenen Mann hat es sich um einen mutmaßlichen Mörder aus Polen gehandelt. Die Obduktion habe nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt an der Oder ergeben, dass der 26-Jährige durch fünf Schüsse getötet wurde. Demnach gaben die Beamten insgesamt zehn Schüsse ab.

Zuvor hatte unter anderem die "Märkische Oderzeitung" über das Obduktionsergebnis berichtet. Gegen zwei Polizisten werde noch ermittelt, sagte die Justizsprecherin. "Wir gehen nach derzeitigem Stand aber von einer gerechtfertigten Schussabgabe aus." Der Fahrer soll die Polizisten mit einer Waffe bedroht haben.

Sie hatten ihn angehalten, weil der Wagen wegen eines Tötungsdelikts in Polen zur Fahndung ausgeschrieben war. Kurz zuvor soll der Mann im polnischen Gorzow eine 26-jährige Ukrainerin getötet haben. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft steht nun nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit polnischen Behörden.