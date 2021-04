Großeinsatz mit 400 Beamten Berliner Polizei verhaftet mehrere Personen bei Drogenrazzia

Der Großeinsatz hat schon am Dienstag begonnen: Die Polizei in Berlin geht gegen das Drogenmilieu in der Stadt vor. Eine Bande, die im Fokus der Ermittlungen steht, soll Hunderte Kilo Rauschgift geschmuggelt haben.