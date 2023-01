Berlin Polizist erschießt aggressiven Hund einer Betrunkenen

Ein Polizist hat in Berlin den aggressiv gewordenen Hund einer betrunkenen Halterin mit einer Maschinenpistole erschossen. Das Tier und ein weiterer Hund waren am Samstag im Invalidenpark aufeinander losgegangen, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Der Schäferhund-Mischling habe mehrfach den anderen Hund angegriffen und gebissen.