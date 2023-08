Wollte der Beamte mit der Waffe prahlen? Ein 22-jähriger Polizist aus Berlin hat seinem jüngeren Bruder versehentlich mit seiner Dienstpistole in den Hals geschossen. Der schwer verletzte Jugendliche wurde am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Lebensgefahr bestehe nicht.