Ein Polizist soll bei der Festnahme eines mutmaßlichen Randalierers in Berlin-Steglitz den Mann ins Gesicht getreten haben, als dieser bereits am Boden lag. Zuvor soll der 21-Jährige den Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass dessen Nase stark blutete. Das teilte die Polizei am Samstag mit . Zudem soll der Mann einen weiteren Beamten gebissen haben.