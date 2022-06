Prozess gegen Demonstranten Warum Herr L. zum Reichstagsgebäude stürmte

Hunderte Menschen durchbrachen die Absperrungen und widersetzten sich der Polizei: Die Geschehnisse vom August 2020 beschäftigen die Justiz, in Berlin stand jetzt ein Demonstrant vor Gericht. Was trieb ihn an?

Von Wiebke Ramm