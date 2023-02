Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm (Ku’damm) und der Tauentzienstraße mit Absicht in die Fußgängergruppen gefahren zu sein. Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass es Todesopfer geben könnte. Das habe er billigend in Kauf genommen. Sein Mandant werde sich dazu zunächst nicht äußern, teilte sein Verteidiger mit.

Schülern soll Aussage vor Gericht erspart werden

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Amokfahrer am 8. Juni mit einem Auto auf dem Ku’damm in der Nähe des Breitscheidplatzes zunächst bewusst in eine Schülergruppe aus Hessen fuhr. Dabei kam eine 51 Jahre alte Lehrerin ums Leben. Ein Kollege sowie zwölf Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wurden verletzt, manche lebensgefährlich.