In den sozialen Netzwerken kursiert ein Videoausschnitt von einem Polizeieinsatz in Berlin-Alt-Hohenschönhausen. Zwei Beamte der Berliner Polizei befinden sich in der Wohnung einer syrischen Familie und bringen den Mann gewaltvoll zu Boden. Kinder sind anwesend und schreien – die Stimmung ist aufgeheizt. Als die Frau, die das Geschehen filmt, schreit, dies sei ihre Wohnung, antwortet einer der Polizisten: »Das ist mein Land und Du bist hier Gast.« Zunächst hatte der »Tagesspiegel« berichtet .