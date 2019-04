Bierflasche geworfen Rettungskräfte vor Berliner Kneipe angegriffen und bespuckt

#Angriff_auf_Einsatzkräfte in #Charlottenburg

In der Roscherstraße wurden Einsatzkräfte in einem Café angegriffen, bespuckt und unser #RTW mit einer Bierflasche beworfen und beschädigt.Ein Kollege wurde verletzt und trat vom Dienst ab. #Strafanzeige durch @polizeiberlin