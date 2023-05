Bei tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Spielern, Zuschauern und Schiedsrichter sind bei einem Jugendfußballspiel in Berlin-Marzahn mehrere Menschen verletzt worden. Ein 16-jähriger Spieler klagte über Schmerzen am Kopf und Oberkörper – er wurde mit Hautabschürfungen an verschiedenen Körperstellen zur weiteren ärztlichen Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte .