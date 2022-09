Die Ermittler haben bereits in der vergangenen Woche in Berlin und Ungarn zugegriffen. Drei Personen wurden den Angaben zufolge festgenommen, darunter ein ungarisches Paar in Berlin – die mutmaßlichen Köpfe der Bande. Dort seien auch zwei Wohnungen durchsucht und ein Auto und elektronische Apparate beschlagnahmt worden. Angaben zur Zahl möglicher Opfer machte die Polizeibehörde nicht.