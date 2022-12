Die Tat ereignete sich bereits am 19. November, doch das gesamte Ausmaß wurde erst jetzt bekannt: Zwei Männer haben bei einem Einbruch in einen Tresorraum im Berliner Stadtteil Charlottenburg bis zu 32 Millionen Euro Beute gemacht. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag, dass eine entsprechende Summe als Schaden gemeldet worden sei. Zuvor hatte das Kryptowährungsmagazin »BTC-Echo « berichtet.