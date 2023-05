Der Berliner SPD-Abgeordnete Marcel Hopp warnt davor, zur Tagesordnung überzugehen. »Natürlich ist sowas inakzeptabel für die betroffenen Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte, aber auch für die gesamte Klassengemeinschaft«, sagte er am Dienstag. »In dem Fall musste die Klasse vorzeitig unter Polizeischutz abreisen. Da ist ja eine Menge pädagogischer Schaden entstanden«, so der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. »Es ist einfach wichtig, dass Klassenfahrten in einem geschützten Raum möglich sind.«

»Gucken, wo kann man hinfahren und wo nicht«

Hopp sehe den Vorgang in einem größeren Zusammenhang. »Ich würde nicht von einem Einzelfall sprechen. Das findet ja nicht im luftleeren Raum statt«, sagte er auch mit Hinweis auf den sogenannten Brandbrief von Lehrkräften an einer Schule in Burg zum Thema Rechtsextremismus. »Wir haben eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung in Brandenburg und in Gesamt-Ostdeutschland, ein Erstarken der AfD«, sagte er. »Das ist schon besorgniserregend.«