Das Museum in der Lützowstraße hatte am Dienstag mitgeteilt, dass bereits am vergangenen Freitag sechs Einschussstellen an der Hausfront festgestellt worden seien. »Zwei Fensterscheiben, der Leuchtschriftzug und ein Kunstwerk vor der Eingangstür wurden dabei beschädigt.« Die Beschädigungen seien vermutlich in der Nacht zuvor verübt worden. Die Polizei habe den Tatort untersucht. Über die Tatwaffe sei nichts bekannt.