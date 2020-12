Nächtliches Treffen in Berlin Schüsse auf offener Straße – Polizei sucht Täter und mögliche Opfer

Mitten in der Nacht trafen sich in Berlin einige Männer – und wurden dabei von einem Unbekannten überrascht, der das Feuer eröffnete. Laut Polizei ist so ziemlich alles an dem Fall unklar.