Noch immer sucht die Polizei in Brandenburg nach dem Straftäter, der am Mittwoch trotz angeordneter Sicherungsverwahrung geflohen war. Offenbar gibt es nach wie vor keine ernste Spur, die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild des Mannes brachte keine entscheidenden Erkenntnisse. »Die Hinweise halten sich in Grenzen«, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei in Potsdam am Sonntag.