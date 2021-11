Urteil gegen Berliner Kiez-Arzt »Ich hätte sonst den Glauben an den Rechtsstaat verloren«

Acht Jahre nach der ersten Anzeige hat ein Gericht den bekannten HIV-Arzt Heiko J. verurteilt – wegen sexuellen Missbrauchs an einem Patienten. Die Nebenklage betont, was der Fall in der schwulen Community »losgetreten« habe.

Von Wiebke Ramm , Berlin