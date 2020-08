Berlin Mutmaßlicher Bankräuber in Flip-Flops - Spezialkräfte fassen 39-Jährigen

Er kam in Sommerschuhen und bedrohte Angestellte mit einem Messer: In Berlin ist ein Mann festgenommen worden, der zwei Bankfilialen überfallen haben soll. Der 39-Jährige wohnte demnach in der Nähe der Tatorte.