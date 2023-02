Der körperliche und geistige Zustand der Frau hatte sich seit 2021 stark verschlechtert. Sie war bettlägerig, litt an Atemnot und Demenz. Am 31. Mai 2022 hatte er seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Hakenfelde mit einem Kissen erstickt.

Nach der Tat schrieb der Angeklagte einen Abschiedsbrief an die gemeinsame Tochter und bat sie darin um Verzeihung. Er informierte telefonisch die Polizei und öffnete die Tür der im dritten Stock gelegenen Wohnung, bevor er über das Balkongeländer sprang. Sanitäter retteten ihn.