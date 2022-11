Bei »Lockerungsmassagen« kam es zu sexuellen Übergriffen

Im Prozess ging es um zwölf Taten in verschiedenen Städten im Bundesgebiet in der Zeit von April 2016 bis Februar 2021. Der Angeklagte war damals in einem Berliner Sportverein tätig und begleitete Athletinnen auch zu sportlichen Wettkämpfen. Bei »Lockerungsmassagen« kam es laut Anklage mehrmals zu sexuellen Übergriffen. In einem Fall habe er die Tat heimlich gefilmt.