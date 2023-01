Der Innenminister kündigte zudem an, in Kürze mit den Gewerkschaften und Vertretern der Einsatz- und Rettungskräfte konkrete Konsequenzen auf den Weg zu bringen. »Außerdem werde ich das Thema auf der nächsten Innenministerkonferenz in Berlin auf die Tagesordnung setzen«, sagte Pistorius der »Hannoverschen Allgemeinen Zeitung«.

»Wir brauchen diese Debatte sofort«

Um Angriffe auf Einsatzkräfte wie in der Silvesternacht in Zukunft zu verhindern, braucht es aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) rasch einen runden Tisch mit Politikern und Praktikern sowie neue Ansätze in der Integrationspolitik. »Wir brauchen diese Debatte sofort, und wir brauchen Ergebnisse, klare Konzepte und einen Plan, wer was umzusetzen hat«, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke.