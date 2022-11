Mehr als hundert Feuerwehrleute haben einen in Brand geratenen Supermarkt am Müggelsee in Berlin gelöscht. Das Geschäft war am Montagabend in Flammen aufgegangen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Dach des Marktes stürzte den Angaben zufolge komplett ein. Die Feuerwehrleute hätten das Gebäude deswegen nur von außen löschen können.