Einsatz in Berlin-Neukölln Tiger offenbar für Clan-Party gemietet – Ordnungsamt ermittelt

Zärtlich hat der junge Mann seinen Arm um die auf an einer Heizung kauernde Raubkatze gelegt, stolz blickt er in die Kamera: Der Instagram-Post eines Berliner Clanmitglieds mit einem Tigerjunges hat in Neukölln für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Vorfall ereignete sich laut rbb bereits am Dienstagabend.