In Berlin ist ein Raser nach einer tödlichen Fahrt wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass Milinko P. auf der Flucht vor der Polizei eine junge Frau überfahren hatte.

Die Studentin, 23, schob ihr Fahrrad am 6. Juni 2018 über einen Bürgersteig in Charlottenburg. Sie wurde von dem Auto erfasst und starb noch am Unfallort. Der 18-jähriger Beifahrer des Angeklagten starb später im Krankenhaus. Zudem wurden ein Polizist und zwei Autofahrerinnen verletzt.

Milinko P. war zuvor laut Staatsanwaltschaft in ein Baustellenfahrzeug eingebrochen, um Werkzeuge zu stehlen. Bei der folgenden Fluchtfahrt sei er mit rund 80 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-30-Zone gerast.