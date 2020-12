Drei Jahre nach Unfall in Berlin Tödlicher Crash mit Streifenwagen – Polizist zu Bewährungsstrafe verurteilt

Im Januar 2018 kam eine 21-jährige Frau in Berlin ums Leben, nachdem sie in ihrem Kleinwagen von einem zu schnellen Polizeiauto gerammt wurde. Nun ist in dem Fall ein Urteil gesprochen worden.