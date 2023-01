Sorgerechtsstreit in Berlin Lebenslänglich - weil er den Tod seiner Schwester rächen wollte

Zudem entwickelte sich nach Überzeugung des Gerichts ein Streit um das Sorgerecht für die beiden minderjährigen Söhne der Frau. Mhamed H. habe beschlossen, »das Recht in die eigene Hand zu nehmen«, sagte Richter Herb. Es habe sich um eine Art der »Selbstjustiz auf Verdacht« gehandelt.

Die Kammer wertete die Tat als Mord aus niedrigen Beweggründen wie unter anderem Rache, konnte jedoch – anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert – keine besondere Schwere der Schuld feststellen. Diese hätte eine vorzeitige Haftentlassung weitgehend ausgeschlossen.

Der 39-jährige Mitangeklagte, der nach den Feststellungen des Gerichts an der Tat beteiligt war, wurde wegen besonders schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Ihm sei nicht nachzuweisen gewesen, dass er von der Tötungsabsicht des Angeklagten H. gewusst habe. Eine Entscheidung, die Roland Weber noch prüfen möchte und eventuell Revision einlegen will. Der Berliner Rechtsanwalt vertritt in dem Verfahren die Brüder des Getöteten. »Wir sind davon überzeugt, dass der Mitangeklagte in die Pläne eingeweiht war.«