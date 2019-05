Die Männer sollen an einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in der Nähe des Alexanderplatzes beteiligt gewesen sein: In Berlin ist Anklage gegen einen 33-Jährigen und einen 38-Jährigen erhoben worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem älteren der beiden Angeklagten schweren Raub und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Gemeinsam mit vier weiteren Männern soll er den Geldtransporter mit zwei Autos ausgebremst, gerammt und die Besatzung mit vorgehaltenen Schnellfeuerschusswaffen bedroht haben.

Die Tür des Transporters wurde mit einem hydraulischen Spezialgerät aufgebrochen. Insgesamt konnten die Täter so rund sieben Millionen Euro erbeuten. Auf der Flucht schossen sie auf einen Polizeiwagen, verletzten aber niemanden.

Dem zweiten nun angeklagten Mann wird von der Anklagebehörde nun Beihilfe zum schweren Raub zur Last gelegt. Laut Staatsanwaltschaft soll er für den Überfall die verwendeten Hydraulikwerkzeuge sowie eines der Tatfahrzeuge besorgt haben.

Beide Männer befinden sich wegen des Raubes in Untersuchungshaft.