Der Vorfall geschah demnach bereits am 8. Februar. Gegen 17.40 Uhr soll einer der mutmaßlichen Täter an der Tür des Uhrenherstellers »Hublot« am Kurfürstendamm gewartet und eine Angestellte dazu gebracht haben, ihm die Tür zu öffnen. Der Mann sei als Frau verkleidet gewesen, hätte lange dunkle Haare gehabt, möglicherweise habe es sich um eine Perücke gehandelt. Er trug zudem eine dunkle Steppjacke, dunkelblaue Jeans, weiße Sportschuhe und eine orangefarbene Tragetasche, »ähnlich einer Handtasche der Marke Louis Vuitton«, heißt es in der Mitteilung.