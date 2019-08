Berlin Unbekannte attackieren jüdischen Mann

Ein 55-Jähriger ist laut eigener Aussage in Berlin-Charlottenburg von zwei Männern auf der Straße von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen worden. Er sagte der Polizei, er sei wegen seiner Kleidung als Jude erkennbar gewesen.

Wegen Schmerzen am Kopf und in den Beinen alarmierte das mutmaßliche Opfer später von zu Hause aus den Rettungsdienst.

Die Angreifer sollen geflüchtet sein. Jetzt ermittelt der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz wegen Hasskriminalität.

Ende Juli war in Berlin der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde, Yehuda Teichtal, Opfer einer antisemitischen Attacke geworden. Zwei Männer beschimpften und bespuckten Teichtal, der in Begleitung eines seiner Kinder war und zuvor einen Gottesdienst im Bezirk Wilmersdorf geleitet hatte. Hunderte nahmen später an einem Solidaritätsgebet teil, darunter auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und dessen Lebensgefährtin Natalia Wörner.