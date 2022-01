Urteil nach Demo in Berlin »Und dann wurde es richtig krass«

Heiko M. und seine Frau litten unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Maßnahmen. Also fuhren Sie zu einer Großdemo am Brandenburger Tor. Was dort geschah, brachte dem 50-Jährigen nun eine Verurteilung ein.

Von Wiebke Ramm