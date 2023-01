Nach jahrelangem Missbrauch von Kindern ist ein 59-jähriger Berliner zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht der Hauptstadt am Freitag eine anschließende Sicherungsverwahrung an. 128 sexuelle Übergriffe in der Zeit von Mai 1999 bis September 2021 sahen die Richter als erwiesen an.