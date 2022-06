Die Tat

Hunderte Meter zog sich die Amokfahrt, ehe sie in einem Schaufenster Ecke Tauentzienstraße/Marburger Straße endete. Zuvor war der Täter am Kurfürstendamm Ecke Rankestraße in eine Schulklasse aus Hessen gefahren . Sie war auf Klassenfahrt in Berlin, für eine Lehrerin der Gruppe kam jede Hilfe zu spät. Laut Ermittlern starb sie noch vor Ort. Ihr Kollege wurde schwer verletzt. Sieben Jugendliche aus der Schülergruppe kamen laut Staatsanwaltschaft schwer verletzt zur Behandlung in Krankenhäuser, sieben weitere Schülerinnen und Schüler wurden leicht verletzt. 17 Passanten wurden ebenfalls verwundet. Dutzende mussten psychologisch betreut werden.