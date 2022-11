Ermittlungen der Polizei führten Mittwochabend in Wilmersdorf zudem zur Festnahme eines Tatverdächtigen, der den am Unfall beteiligten Lkw-Fahrer mit einem Messer angegriffen und verletzt haben soll. Die Besatzung eines Einsatzwagens nahm den 48-Jährigen gegen 20.30 Uhr in der Bundesallee fest und brachte ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Er soll noch an diesem Donnerstag einem Richter vorgeführt werden.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, die Radfahrerin sei gestorben. Kurz danach korrigierte die Polizei ihre Angaben und erklärte, die Radlerin sei für hirntot erklärt worden. Zudem hieß es zuvor im Teaser, ein Krankenwagen sei möglicherweise zu spät gekommen. Es handelte sich aber um ein Spezialfahrzeug mit schwerem Bergungsgerät. Wir haben die entsprechenden Stellen angepasst.