Rbb24 berichtet unter Berufung auf die Polizei, die Täter hätten Reizgas eingesetzt und drei Schüsse in die Luft abgegeben. Augenzeugen sagten dem Sender, ein Täter habe einen Helm getragen und von außen Schüsse in Richtung der Bank abgefeuert. Danach sei er in einen schwarzen Audi gestiegen.

Tatort abgesperrt

Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. Die Berliner Verkehrsbetriebe teilten auf Twitter mit, dass der Busverkehr in beide Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen U Hohenzollernplatz und U Blissestraße/Uhlandstraße vorübergehend umgeleitet werde.