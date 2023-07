Der 34-Jährige, der Heilerziehungspfleger in einer Wohngruppe in Berlin-Hellersdorf war, befand sich seit September 2022 in Untersuchungshaft. Opfer seien zwischen Juli 2020 und August 2022 Frauen und Männer im Alter von 32 bis 46 Jahren geworden, so die Anklage. 70 Fälle des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Betreuungsverhältnisses sah das Berliner Landgericht als erwiesen an. Der 34-Jährige habe jeweils Bildaufnahmen angefertigt. In 47 der Fälle ging das Gericht von Vergewaltigung aus. Zudem habe der Angeklagte Missbrauchsaufnahmen von Minderjährigen hergestellt und besessen.