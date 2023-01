Bei einer Hausdurchsuchung ist der Berliner Zoll in einem Kinderzimmer auf rund eine Million Euro Bargeld gestoßen. Das Geld sei in der vergangenen Woche in einer Sporttasche in einem Kleiderschrank gefunden worden, teilte das Hauptzollamt in der Hauptstadt mit. Insgesamt handele es sich um 990.000 Euro.