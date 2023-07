Bestechungsversuch am Münchner Flughafen US-Bürgerin will 100 Dollar für Reise ohne Pass zahlen

Sehr nachdrücklich hat eine 70-Jährige in München versucht, ohne Pass einen Flug in die USA anzutreten. Sie bot Bundespolizisten 100 Dollar an – jetzt kommt sie der Bestechungsversuch teuer zu stehen.