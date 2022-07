Neben seinem extravaganten Lebensstil pflegt Miller-Whitehead auch eine enge Verbindung in Rathaus der Stadt. Er bezeichnet sich selbst als Mentee von Eric Adams, früher Lokalpolitiker in Brooklyn und heute Bürgermeister von New York City.

Dieser hat sich zu dem Fall geäußert. »Niemand in dieser Stadt sollte Opfer von bewaffneten Überfällen werden. Erst recht nicht unsere religiösen Anführer und die Gläubigen in einem Haus Gottes«, erklärte der Politiker. »Die New Yorker Polizeibehörde untersucht den Fall und wird unermüdlich weitermachen, bis die Verantwortlichen vor dem Gesetz stehen.«