Die Klägerin wollte laut BGH zu der Zeit in den Urlaub an den Gardasee fahren. Ihren Zweitwagen, einen 3er-BMW, hielt sie demnach nicht für gleichwertig. In Leipzig klagte sie gegen den Garageneigentümer wegen der Blockade auf Nutzungsausfallentschädigung von 175 Euro pro Tag, also insgesamt 2450 Euro. Vor dem Amtsgericht und später dem Landgericht hatte sie aber keinen Erfolg.

Revision zurückgewiesen

Das Landgericht erklärte, dass sie keinen Anspruch auf Schadensersatz habe, da ihr ja ein anderes Auto zur Verfügung gestanden habe. Die Wertschätzung für ein bestimmtes Fahrzeug sei kein Kriterium für eine Nutzungsentschädigung. Ähnlich argumentierte nun auch der BGH – und wies die Revision zurück.