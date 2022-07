BGH-Urteil zu Maskendeals Recht muss Recht werden

Offensichtlicher kann »missbräuchliche Einflussnahme« kaum zutage treten. Und dennoch stellte der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag dieser Woche höchstrichterlich fest , dass die CSU-Politiker ihre sechsstelligen Provisionen behalten dürfen. Leider habe der Bundesgesetzgeber das in den internationalen Verträgen vorgesehene Korruptionsdelikt der missbräuchlichen Einflussnahme nämlich bis heute »nicht in das deutsche Recht überführt«. Das ist mehr als eine versehentliche Nachlässigkeit. Es ist, wie der Fall Nüßlein und Sauter vor Augen führt, ein Skandal.

Zwar gibt es im deutschen Strafgesetzbuch den Paragrafen 108e, eine Strafvorschrift, die die »Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern« regelt. Sie greift nur leider bei den vorliegenden Maskenvermittlungsgeschäften zu kurz, so der BGH: Denn Bestechlichkeit eines Abgeordneten ist danach nur strafbar, wenn es um Handlungen »bei Wahrnehmung seines Mandates« geht. Und dazu zählt der BGH – wie zuvor schon das Oberlandesgericht München und die Bundesanwaltschaft – nur »das Wirken im Parlament, mithin im Plenum, in den Ausschüssen oder sonstigen parlamentarischen Gremien einschließlich der Fraktionen oder in mit Abgeordneten besetzten Kommissionen«. Dass sich der Mandatsträger lediglich auf seinen Status beruft, um im Interesse eines Privatunternehmers Behördenentscheidungen zu beeinflussen, reiche dagegen nicht für eine Strafbarkeit.