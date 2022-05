Verurteilung wegen sexueller Nötigung Frau durchlöchert heimlich Kondome – Bewährungsstrafe

In NRW ist eine Frau zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden, weil sie Kondome manipulierte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie schwanger werden wollte, um ihren Sexualpartner an sich zu binden.