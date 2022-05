Bei einem Streit auf einem Sportplatz in Bielefeld zwischen Jugendlichen ist ein 26-Jähriger ums Leben gekommen, ein 16-Jähriger wurde schwer verletzt. In Folge der Tat stellte sich ein 15-Jähriger bei der Polizei, er sitzt nun in Untersuchungshaft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag mit.