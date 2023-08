SEK-Einsatz in Bielefeld Polizei stürmt falsche Wohnung – Bewohner verletzt

Bei einem Einsatz der Polizei im Rockermilieu Ende Juli in Bielefeld haben Spezialkräfte sich in der Tür geirrt, eine falsche Wohnung gestürmt und einen Anwohner verletzt. Der 35-jährige Wohnungsinhaber und seine Frau, 34, seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.