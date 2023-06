2018 wurde Cosby wegen sexueller Nötigung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. In dem Prozess ging es um einen Fall aus dem Jahr 2004: Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Cosby sein Opfer damals in seinem Haus in der Ostküsten-Metropole Philadelphia unter Drogen gesetzt und sich an der Frau vergangen hatte.