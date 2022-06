Der US-Komiker und Schauspieler Bill Cosby steht erneut wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Der Zivilprozess wurde am Mittwoch im kalifornischen Santa Monica eröffnet. Eine heute 64 Jahre alte Klägerin wirft Cosby, 84, vor, er habe sie 1975, als sie 16 Jahre alt war, in der Playboy-Mansion in Los Angeles missbraucht.