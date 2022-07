Ein Angestellter der Post soll im brandenburgischen Birkenwerder über mehrere Monate Hunderte Pakete geplündert haben. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Der mutmaßliche Diebstahl flog nach Hinweisen eines Sicherheitsmitarbeiters am Freitag auf, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mitteilte. Der 35 Jahre alte Verdächtige soll die Taten in einem Postverteilerzentrum in Birkenwerder begangen haben.