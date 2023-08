Der Jugendliche habe sich nach der Tat selbst angezündet. Er befindet sich nach Polizeiangaben ebenfalls im Krankenhaus.

Schulgebäude geräumt

Die Polizei war am Morgen mit einem Großaufgebot vor Ort an der Schule. Der Notruf sei gegen 9.45 Uhr eingegangen. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Das Schulgebäude wurde geräumt. Die Schülerinnen und Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Kinder und Jugendlichen. Am späten Vormittag gab die Polizei Entwarnung, die Lage sei unter Kontrolle.