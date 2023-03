Das Bistum Münster schließt mit sofortiger Wirkung seine Beratungsstelle Organisierte sexuelle und rituelle Gewalt. Das gab das Bistum am Montagabend in einer Pressemitteilung bekannt. Das Bistum reagiert damit auf einen Bericht des SPIEGEL, der vergangene Woche aufgedeckt hatte, dass die Leiterin der Beratungsstelle, die Psychotherapeutin Jutta Stegemann, in ihrer Praxis einer Patientin eingeredet hatte, dass sie Opfer satanischer ritueller Gewalt geworden sei. Für die Existenz von rituellem Missbrauch gab es jedoch keine Belege.