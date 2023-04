Die »Rhein-Zeitung« hatte zuerst über den Fall Edmund Dillinger berichtet. Nach Hinweisen auf sexuellen Missbrauch wurde er unter dem einstigen Trierer Bischof Bernhard Stein Anfang der 1970er Jahre aus Hermeskeil im Hunsrück beurlaubt und ging zum Studium an die Universität Köln. Es folgten Stationen als Religionslehrer in Leverkusen, Dozent am Religionspädagogischen Institut des Erzbistums Köln und von 1979 bis 1999 Religionslehrer an einem Gymnasium in Saarlouis im Saarland. »Er hat auch immer wieder Vertretungen gemacht für Pfarreien, auch im Saarland«, sagte sein Neffe.

»Bei dem Fall Dillinger ist durch den Zufallsfund klar geworden, wie groß das Dunkelfeld ist«, sagte die Sprecherin des Vereins der Missbrauchsopfer und Betroffenen im Bistum Trier (Missbit), Jutta Lehnert. Vom Bistum Trier erwarte sie keine Aufarbeitung. »Das muss staatlich passieren.«

»Auffälliges Verhaltens des Ruhestandsgeistlichen«

2012 hatte sich das Bistum »aufgrund von Hinweisen wegen »auffälligen Verhaltens des Ruhestandsgeistlichen« mit der Personalakte des Priesters befasst - und dabei Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten« gefunden. Daher wurde dem Mann dann der Umgang mit Kindern und Jugendlichen untersagt, er durfte keine Gottesdienste mehr halten.

Nach den Schlagzeilen der vergangenen Tage prüft die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mögliche neue Ermittlungen. Es gebe Vorermittlungen, ob ein Anfangsverdacht gegen andere an den Taten Beteiligte bestehe, die nicht verjährt seien, sagte der Sprecher.

Für den Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier, Gerhard Robbers, sticht der Fall Dillinger bistumsweit heraus: »Soweit mir bisher bekannt, erscheint dieser Fall von der Zahl der Betroffenen her der größte Fall«, sagte er.

Robbers, früher Justizminister in Rheinland-Pfalz, hatte wegen Aussagen nach einem Gespräch mit Dillinger für Furore gesorgt. Robbers habe ihm geraten haben, umfängliches belastendes Fotomaterial »zu verbrennen«, weil der Besitz von kinderpornografischem Material strafbar sei, sagte Dillinger. Robbers stritt das in einer Erklärung ab und sprach von einem Missverständnis.

Bei Dillinger haben sich inzwischen mehrere Opfer gemeldet. In der Zeit, in der sein Onkel in Saarlouis Lehrer gewesen sei, habe er auch afrikanische Gaststudenten in seinem Haus wohnen lassen, erzählte er. »Die hatten klar ein Abhängigkeitsverhältnis.«